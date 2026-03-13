Celeste Dalla Porta si prepara con noi per il Fashion Show di Lacoste a Parigi

Siamo stati a Parigi con Celeste Dalla Porta, che si sta preparando per il Fashion Show di Lacoste. La modella si sta allenando e scelgendo gli outfit insieme al team di stilisti, seguendo tutti i passaggi necessari prima della sfilata. La scena si svolge tra prove di passerella, selezioni di look e incontri con i designer, mentre l’atmosfera si riempie di attesa e concentrazione.

Siamo stati a Parigi con Celeste Dalla Porta e ci siamo preparati con lei per il Fashion Show di Lacoste, in un luogo iconico: il centrale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Celeste Dalla Porta si prepara con noi per il Fashion Show di Lacoste a Parigi Articoli correlati Noi di Centro si prepara alle elezioni provinciali con Essere DemocraticiAlle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, Noi di Centro sarà in campo, affiancato dalla compagine di Essere Democratici, con... Lacoste, il match si gioca in passerellaGiocatori e spettatori resistettero al diluvio, riparandosi sotto gli ombrelli e con trench, poncho, impermeabili e stivali di gomma. Una raccolta di contenuti su Celeste Dalla Porta Temi più discussi: INTERVISTE I Celeste Dalla Porta: Costanera? Mi ha fatto dire di sì la stima che ho per Mauro Diez.; Torna Sguardi Altrove, il meglio dei film al femminile; 'Sul set': 43 produzioni partite in Italia a febbraio 2026; Bando di selezione per l’ammissione ai corsi triennali 2026/2029. Celeste Dalla Porta si racconta, tra stile senza sforzo e layering in cui cimentarsi. «Stimo Jane Birkin, anche io uso un cestino come borsa»Il vocabolario fashion di Celeste Dalla Porta è semplice ma dall'eleganza disinvolta. A dimostrazione, gli scatti in cui posa per Vogue Italia, in Moncler, dentro a stanze «dalla dimensione così intim ... vogue.it Celeste Dalla Porta si racconta al BCT Festival di Benevento 2025: Sto vivendo un momento molto feliceCeleste Dalla Porta è stata ospite della prima serata della nona edizione del BCT Festival di Benevento. Reduce dal successo di Pathenope, l'attrice si è raccontata ai nostri microfoni Celeste Dalla ... comingsoon.it Celeste Dalla Porta for Moncler Collection Spring 2026. The Italian film star highlights less-is-more sophistication for #MonclerCollection in Rome. Discover more at moncler.com x.com