Un'acconciatura dall'aspetto scultoreo richiama le immagini di una fiaba dei fratelli Grimm, con dettagli che sembrano usciti da un mondo fatato. Tra le attrici che si distinguono per il modo in cui scelgono di reinventare il proprio stile, c’è una figura nota per la capacità di rompere con le acconciature classiche delle star hollywoodiane. La sua presenza sul red carpet si nota anche grazie a look che combinano creatività e originalità, attirando l’attenzione di pubblico e critica.

S e esiste un’attrice capace di scardinare la monotonia delle onde hollywoodiane, quella è Diane Kruger. In occasione della première di Fatherland, la star tedesca ha deciso di non assecondare il solito protocollo, portando sul tappeto rosso una vera e propria geometria dei capelli. Non un semplice raccolto, ma una costruzione che unisce il rigore delle eroine medievali alla teatralità del fantasy contemporaneo. Una scelta che dimostra come il beauty look, se gestito con intelligenza, possa diventare il pezzo forte di un’intera mise, trasformando l’acconciatura in un accessorio scultoreo. Cannes 2026, i beauty look. guarda le foto Le trecce ad anello di Diane Kruger a Cannes 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un'acconciatura scultorea che sembra uscita da una fiaba dei fratelli Grimm

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