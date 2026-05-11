Polselli tra le Fiere di Milano e Napoli | la farina italiana protagonista del gusto mondiale

Da 2anews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azienda molitoria italiana partecipa alle fiere di Milano e Napoli, coinvolgendo eventi come TuttoFood e Tuttopizza. Durante queste occasioni, presenta prodotti a base di farina, mantenendo un legame con la tradizione napoletana. La presenza agli eventi permette di rafforzare i rapporti con il mercato internazionale e di mettere in mostra le caratteristiche della farina prodotta dall'azienda.

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Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi. Al Vulcano Buono di Nola il 13 e 14 maggio Dal respiro antico dei mulini fino ai grandi scenari internazionali dell’agroalimentare, la storia di Polselli continua a intrecciarsi con quella della pizza, del pane e della cultura gastronomica italiana. Un percorso lungo quasi un secolo che oggi porta ancora una volta l’azienda al centro dei grandi appuntamenti del food mondiale, tra innovazione, tradizione e identità mediterranea. Dall’11 al 14 maggio, infatti, la storica azienda molitoria sarà protagonista a TUTTOFOOD, il grande salone internazionale di Milano dedicato all’agroalimentare, manifestazione ormai divenuta punto di riferimento globale per il Made in Italy e per le nuove frontiere del comparto gastronomico.🔗 Leggi su 2anews.it

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