Polpenazze | Fiera del vino
Dal 29 maggio al 2 giugno, il borgo storico di Polpenazze del Garda ospiterà la 74ª Fiera del Vino. L’evento trasforma il centro in una grande cantina a cielo aperto, con degustazioni e esposizioni di vini locali. La manifestazione si svolge in un contesto enogastronomico, attirando visitatori e appassionati di vino. La fiera si svolge nell’arco di cinque giorni, coinvolgendo produttori e operatori del settore.
Preparate palato e bicchieri: dal 29 maggio al 2 giugno il borgo storico di Polpenazze del Garda si trasforma in una grande cantina a cielo aperto con la 74° Fiera del Vino Polpenazze. Da oltre settant’anni, il suggestivo borgo gardesano situato nel cuore della Valtènesi, accoglie appassionati. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Fiera del vino di Polpenazze 2025 - Video Finale
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Temi più discussi: Polpenazze: il ritorno della Fiera del Vino; Sul Garda torna la Fiera del Vino di Polpenazze: cinque giorni tra degustazioni e masterclass; Fiera del Vino di Polpenazze del Garda 29 maggio-2 giugno 2026; A Polpenazze torna la Fiera del Vino: protagonista a In piazza con noi.
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