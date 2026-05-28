Polpenazze | Fiera del vino

Notizia in breve

Dal 29 maggio al 2 giugno, il borgo storico di Polpenazze del Garda ospiterà la 74ª Fiera del Vino. L’evento trasforma il centro in una grande cantina a cielo aperto, con degustazioni e esposizioni di vini locali. La manifestazione si svolge in un contesto enogastronomico, attirando visitatori e appassionati di vino. La fiera si svolge nell’arco di cinque giorni, coinvolgendo produttori e operatori del settore.