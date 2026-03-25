Si avvicina la 78a edizione della Fiera del Vino di Casarsa della Delizia, prevista dal 23 aprile al 4 maggio. La manifestazione, nota come Sagra del Vino, si svolge ogni anno nella località e il programma completo sarà annunciato a metà aprile. Alcune novità riguardanti l’edizione di quest’anno sono già state anticipate.

Giunge alla 78a edizione la storica Sagra del Vino a Casarsa della Delizia. E se il programma completo sarà svelato a metà aprile, già trapelano alcune importanti novità della manifestazione che si svolgerà dal 23 aprile al 4 maggio. La principale innovazione riguarda l'ex limonaia nel giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich. La struttura, recuperata dall'amministrazione comunale nell'ambito del progetto PSR “Paîs di rustic amour” e chiamata ufficialmente Serra dei Limoni, diventerà la sede per tutte le degustazioni e gli incontri enogastronomici della Sagra. Questi appuntamenti vedranno la collaborazione con Pordenone ArtandFood, manifestazione nata per promuovere la qualità del Friuli Occidentale attraverso il coinvolgimento di chef e professionisti del settore. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Novità in vista per la 78a edizione della Fiera del Vino di Casarsa

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