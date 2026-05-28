Polo strategico nazionale l’ad Iannetti in bilico

L’amministratore delegato del Polo strategico nazionale è in bilico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali cambi di ruolo o decisioni imminenti. La società, responsabile di gestire infrastrutture sensibili, sta affrontando possibili modifiche nella propria struttura organizzativa. La situazione attuale non ha ancora portato a comunicazioni ufficiali o a decisioni definitive da parte degli organi competenti. La questione riguarda principalmente la stabilità e la governance della società.

Cambi in vista nell’organigramma del Polo strategico nazionale (PSN), la società cui fa capo l’infrastruttura cloud creata per dotare la Pubblica Amministrazione italiana di servizi digitali ad alta affidabilità, che vede nel suo azionariato la presenza di Tim, Leonardo, Cdp Equity (che però sta cedendo a Poste la sua quota) e Sogei. In ballo la possibile sostituzione dell’amministratore delegato Emanuele Iannetti fortemente voluto dal ministro Guido Crosetto e il cui nome è finito nell’inchiesta della Procura di Roma sugli appalti della Difesa. Il candidato più accreditato a prendere il suo posto è Serafino Sorrenti, attuale capo della segreteria tecnica del Sottosegretario all’Innovazione Tecnologica, Alessio Butti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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