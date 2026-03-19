Regeneron ha deciso di stabilire a Milano il suo nuovo centro dedicato all'innovazione biotecnologica, scegliendo l’Italia come punto strategico per le sue attività. La Lombardia si conferma così come una regione chiave per le aziende straniere interessate a investire e sviluppare progetti nel settore. La decisione arriva in un momento in cui il Paese si posiziona come un’area di interesse crescente per l’industria biotecnologica.

L'Italia e, in particolare, la Lombardia si confermano come polo attrattivo per le aziende straniere che desiderano investire e sviluppare il loro business. Un esempio concreto è Regeneron, gigante nel settore delle biotecnologie, con headquarter a New York e un fatturato di 14,5 miliardi di dollari sviluppato nei vari mercati in cui opera tra Nord America, Europa (EMEA) e Asia. La multinazionale ieri ha inaugurato una nuova sede a Milano in via Vittor Pisani, consolidando ulteriormente la sua presenza nel nostro Paese. Fondata nel 1988 dai medici-scienziati Leonard Schleifer e George Yancopoulos, Regenton è approdata in Italia nel 2023 e oggi conta circa 120 dipendenti nelle due business unit di onco-ematologia e immunologia, più di 30 studi clinici attivi e importanti collaborazioni con istituzioni accademiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Regeneron sceglie Milano: l'Italia come polo strategico per l'innovazione biotecnologica

Articoli correlati

Leggi anche: Farmaceutica, Regeneron: "Con nuovi uffici a Milano si consolida presenza in Italia"

Leggi anche: Farmaceutica, Alparone (Lombardia): "L'innovazione sceglie Milano"

Tutti gli aggiornamenti su Regeneron sceglie

Discussioni sull' argomento Farmaceutica, Regeneron: Con nuovi uffici a Milano si consolida presenza in Italia; Farmaceutica, Alparone (Lombardia): L’innovazione sceglie Milano.

Regeneron rafforza la presenza in Italia e inaugura la nuova sede a MilanoMILANO (ITALPRESS) - Regeneron, azienda attiva nel campo delle biotecnologie che produce trattamenti innovativi per persone affette da malattie gravi, raff ... italpress.com

Farmaceutica, Alparone (Lombardia): L'innovazione sceglie Milano(Adnkronos) - Quando le aziende che fanno innovazione e ricerca, soprattutto nel campo farmaceutico, scelgono la Lombardia per la propria sede, c'è un motivo: è l'ecosistema lombardo, fatto di univer ... msn.com