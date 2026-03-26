Nelle ultime ore sono state eseguite perquisizioni da parte della Guardia di Finanza negli uffici di un ministero, in un polo strategico nazionale, e nelle sedi di due grandi società di rete. Complessivamente, sono 26 le persone iscritte nel registro degli indagati. La Procura di Roma coordina un’inchiesta in cui si ipotizza l’esistenza di un sistema irregolare.

Da stamane la Guardia di Finanza sta passando a setaccio le sedi del ministero della Difesa, di Terna, Rete Ferroviaria Italiana e Polo strategico nazionale nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura di Roma che conta a vario titolo 26 indagati per i reati di corruzione, riciclaggio, autoriciclaggio, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. L'inchiesta L’attività investigativa è coordinata dai magistrati Giuseppe Cascini, Giuseppe De Falco, Lorenzo Del Giudice e Gianfranco Gallo. Sequestrati documenti e dispositivi informatici. L’inchiesta scaturisce dalle indagini coordinate dal pm Lorenzo Del Giudice... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Corruzione, perquisizioni della GdF negli uffici di ministero Difesa, Polo strategico nazionale, RFI e Terna: 26 indagati

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