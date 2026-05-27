Durante un evento a Venezia, la leader del centrosinistra ha fatto una promessa pubblica, mentre la premier ha risposto con un commento ironico sui social network. La discussione tra le due si è svolta principalmente online, con messaggi pubblici e repliche dirette sui social. Nessun altro intervento o comunicato ufficiale è stato rilasciato, e la vicenda si è concentrata sui canali digitali.

I social network si confermano l’arena privilegiata per i duelli a distanza tra le leader dei principali schieramenti politici italiani. E quello andato in scena nelle ultime ore, all’indomani delle elezioni amministrative veneziane, è destinato a rimanere negli annali della comunicazione politica digitale per la sua capacità di sintetizzare in appena sei lettere una vendetta fredda, servita al momento giusto. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha resistito alla tentazione di lanciare una stoccata alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Il commento, pubblicato sul suo profilo ufficiale X nella serata del 25 maggio, ha fatto il giro del web in poche ore: “ A posto “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Botta e risposta Schlein-Meloni: la promessa da Venezia e la replica social (ironica) della premier in due parole

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Botta e risposta Meloni-Schlein e reazioni politiche all'informativa della premier

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