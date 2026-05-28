Un uomo di Pollena Trocchia ha ucciso due donne e ne ha ferita gravemente una terza, che è riuscita a scappare. Le vittime sono state attirate con la scusa di recuperare soldi necessari per comprare cocaina. La terza donna è riuscita a sfuggire alla stessa sorte. Le autorità stanno indagando sul caso, che si è svolto in diverse zone della città.

Due donne uccise e una terza vittima che è riuscita a sfuggire alla trappola. Un refrain, con un solo obiettivo: recuperare soldi per acquistare cocaina. Stesso metodo, due delitti, con un’ipotesi inquietante: quella di una condotta seriale. Sara e Lyuba, le due donne uccise in un edificio abbandonato di Pollena Trocchia, potrebbero non essere le uniche vittime di Mario Landolfi, il 49enne in cella per due femminicidi. Subito dopo il doppio delitto, la scorso 17 maggio, l’assalto a una cittadina nigeriana, che spiega: «Mi ha piantato un coltello alla gola, gli ho dato la borsa con i soldi, poi sono scappata». Inchiesta della Procura di Nola, Mario Landolfi è detenuto dopo essere stato inchiodato da alcuni testimoni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pollena Trocchia, ha ucciso due donne, faro su un?altra vittima. Finì nella sua trappola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pollena Trocchia, due donne morte in un cantiere edile: erano prostitute, duplice omicidio,...

Notizie e thread social correlati

Duplice omicidio a Pollena Trocchia: ecco chi ha ucciso le due donneA Pollena Trocchia, si è verificato un duplice omicidio che ha sconvolto la comunità locale.

Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia: forse precipitate da due piani diversiDue donne sono state trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli.

Temi più discussi: Duplice omicidio a Pollena Trocchia, due donne morte in un vecchio cantiere. Confessa un uomo: Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle; Cocaina, sussidi, violenze sulla moglie: chi è il killer di Pollena Trocchia; Pollena Trocchia, due donne ritrovate morte in cantiere: confessa il fermato, ombra serial killer; Duplice omicidio a Pollena Trocchia: due donne trovate morte in un cantiere.

Uccide due donne in un cantiere a Napoli e confessa:Dopo il sesso non volevo pagarle A Pollena Trocchia un uomo ha confessato di avere ucciso due donne, spingendole nel vano ascensore dopo una lite per il denaro delle prestazioni sessuali. Stiamo div x.com

Duplice omicidio a Pollena Trocchia, due donne morte in un vecchio cantiere. Confessa un uomo: Erano prostitute, le ho gettate nel vuoto per non pagarle reddit

Donne uccise a Pollena Trocchia, l'assassino: Sì, ho ammazzato due donne ma non chiamatemi mostroUna volta davanti ai carabinieri ha provato a fornire una immagine di sè addirittura tranquillizzante: Sì, è vero, ho ucciso quelle due donne. Ma non sono un ... ilmattino.it

Duplice omicidio di Pollena Trocchia, la moglie di Mario Landolfi a Chi l’ha visto?: Lo difendo altre cinquecento volteUn duplice omicidio a Pollena Trocchia continua. Uccise due prostitute da un uomo dell'interland napoletano. Se ne parla nell’ultima puntata della trasmissione televisiva ... ilmattino.it