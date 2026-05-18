Duplice omicidio a Pollena Trocchia | ecco chi ha ucciso le due donne

Da napolitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pollena Trocchia, si è verificato un duplice omicidio che ha sconvolto la comunità locale. Le forze dell'ordine hanno raccolto testimonianze di un uomo che è stato visto entrare in un cantiere con una donna minuta e, circa venti minuti dopo, tornare da solo, portando con sé una borsetta bianca. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli e identificare il responsabile di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i residenti e le autorità.

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L'hanno visto entrare in compagnia di una donna minuta in quel cantiere e poi, una ventina di minuti dopo, tornare alla macchina da solo, con una borsetta bianca tra le mani. È stato individuato grazie alla testimonianza di una coppia di giovani, Mario Landolfi, il 48enne reo confesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Napoli, due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia

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