Duplice omicidio a Pollena Trocchia | ecco chi ha ucciso le due donne

A Pollena Trocchia, si è verificato un duplice omicidio che ha sconvolto la comunità locale. Le forze dell'ordine hanno raccolto testimonianze di un uomo che è stato visto entrare in un cantiere con una donna minuta e, circa venti minuti dopo, tornare da solo, portando con sé una borsetta bianca. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli e identificare il responsabile di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato molta attenzione tra i residenti e le autorità.

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