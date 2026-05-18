Due donne trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia | forse precipitate da due piani diversi

Due donne sono state trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che siano precipitate da due piani diversi dell’edificio. I corpi sono stati scoperti da alcuni operai che lavoravano sul posto. Sul luogo sono intervenuti i rilievi e le forze dell’ordine, che stanno verificando le circostanze dell’incidente. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle identità delle vittime.

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