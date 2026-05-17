Tenta il furto su un’auto | poliziotto fuori servizio lo blocca
Un uomo ha tentato di allontanarsi in fretta da via Cipro dopo che il sistema di antifurto di un’auto parcheggiata in strada si è attivato. Immediatamente, un poliziotto fuori servizio ha notato la scena e ha deciso di intervenire. L’uomo è stato fermato poco dopo, mentre cercava di allontanarsi dal luogo. La vicenda si è conclusa con il suo blocco e il ritiro dei documenti. Gli agenti stanno verificando eventuali ulteriori dettagli legati all’episodio.
Un uomo che cercava di allontanarsi in fretta da via Cipro, subito dopo lo scatto dell'antifurto di una macchina parcheggiata in strada. È la scena che si è trovato davanti, nei giorni scorsi, un agente del Commissariato “Carmine” e che ha fatto scattare l'intervento conclusosi con l'arresto di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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