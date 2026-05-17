Tenta il furto su un’auto | poliziotto fuori servizio lo blocca

Da bresciatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha tentato di allontanarsi in fretta da via Cipro dopo che il sistema di antifurto di un’auto parcheggiata in strada si è attivato. Immediatamente, un poliziotto fuori servizio ha notato la scena e ha deciso di intervenire. L’uomo è stato fermato poco dopo, mentre cercava di allontanarsi dal luogo. La vicenda si è conclusa con il suo blocco e il ritiro dei documenti. Gli agenti stanno verificando eventuali ulteriori dettagli legati all’episodio.

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Un uomo che cercava di allontanarsi in fretta da via Cipro, subito dopo lo scatto dell'antifurto di una macchina parcheggiata in strada. È la scena che si è trovato davanti, nei giorni scorsi, un agente del Commissariato “Carmine” e che ha fatto scattare l'intervento conclusosi con l'arresto di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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