polizia locale largo al concorso al palabigi 233 aspiranti agenti

Al PalaBigi di Reggio Emilia si sono presentati 233 candidati per il concorso pubblico per dieci posti di agente di Polizia locale. La selezione, promossa dal Comune, è ora in corso. La gara prevede diverse fasi di prova per valutare le competenze dei partecipanti. La presenza massiccia di aspiranti dimostra l’interesse verso questa figura professionale. La selezione si svolge in un’unica giornata e coinvolge prove pratiche e teoriche.

È entrata nel vivo la selezione pubblica bandita dal Comune di Reggio Emilia per l’assunzione di dieci agenti di Polizia locale. Nella mattinata di oggi si è infatti svolta la prima prova del concorso pubblico finalizzato all’assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato. A sedersi tra le gradinate del Pala Bigi per sostenere la prova scritta sono stati 233 aspiranti agenti. I candidati che supereranno lo scritto dovranno poi sostenere le prove psicoattitudinali, in calendario dal 10 giugno, e superare l’esame orale per poter indossare la divisa. Per essere ammessi al concorso i candidati dovevano possedere la cittadinanza italiana, il diploma di maturità, un’età compresa fra i 18 e i 40 anni e la patente di categoria B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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