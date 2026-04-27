Concorso pubblico per Agenti di Polizia Locale | procedura congiunta tra Castiglion Fiorentino e Cortona
Il 27 aprile 2026 viene annunciato un concorso pubblico per Agenti di Polizia Locale, con una procedura che coinvolge le amministrazioni di due comuni. La selezione sarà svolta in modo congiunto tra i due enti, che collaborano per reclutare nuovi agenti. La procedura mira a coprire posti vacanti all’interno dei rispettivi corpi di polizia locale. I dettagli sulla modalità di svolgimento e i requisiti richiesti verranno comunicati nelle prossime settimane.
Arezzo, 27 aprile 2026 – . È stato pubblicato venerdì 23 aprile il bando di concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 4 Agenti di Polizia Locale, nell’ambito di una procedura svolta in forma associata tra il Comune di Castiglion Fiorentino, ente capofila, e il Comune di Cortona. Il bando di assunzione si inserisce in un accordo tra le due amministrazioni che consente di gestire in modo condiviso il reclutamento e la graduatoria, ottimizzando tempi e risorse e rafforzando la collaborazione istituzionale tra Castiglion Fiorentino e Cortona.🔗 Leggi su Lanazione.it
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