Politiche giovanili | al Giardino Scotto la seconda serata di ' Fuor di Maggio' con il festival ' Union'

Notizia in breve

La seconda serata di 'Fuor di Maggio' si svolgerà sabato 30 maggio al Giardino Scotto, all’interno del festival 'Union'. L’evento fa seguito alla prima serata, che si è tenuta venerdì 22 maggio in piazza XX Settembre, e si propone di coinvolgere i giovani nella vita cittadina. La manifestazione è organizzata dal Comune di Pisa e mira a promuovere politiche giovanili attraverso attività e iniziative dedicate.