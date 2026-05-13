Durante la seconda serata del Festival di Cannes 2026, l’attrice ha attirato l’attenzione con un abito color glicine firmato Gucci, sfilando sul red carpet. Sono state osservate anche altre celebrities, ognuna con look differenti, che hanno partecipato alla manifestazione. La serata ha visto un’ampia varietà di outfit, con giudizi assegnati da esperti e appassionati presenti all’evento.

Demi Moore colpisce ancora e lascia il segno sul tappeto rosso della croisette con un abito color glicine firmato Gucci. Tutti gli applausi sono per lei. È il suo momento, lei lo sa, e ci regala il glamour che ci meritiamo +++dropcap Siamo solo alla seconda serata, ma ci sembra già piuttosto evidente: Demi Moore è arrivata al Festival di Cannes 2026 per lasciare il segno. Dopo il red carpet della cerimonia d'apertura, sulla quale si è esibita in un elegante, ma rassicurante, abito bianco, la giurata più paparazzata di questa edizione della kermesse cinematografica torna sul luogo del delitto, ovvero il tappeto rosso del film La Vie d'une Femme di Charline Bourgeois-Tacquet, con Léa Drucker, con un abito che punta decisamente a entrare nella storia del Festival: color glicine, firmato Gucci, svolazzante.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Demi Moore sbancatutto al Festival di Cannes 2026, e gli altri look sul red capet della seconda serata (e i nostri voti)

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