La prima edizione dei Terre di Pisa Bike Days si è conclusa con risultati soddisfacenti. La manifestazione si è svolta nel Giardino Scotto e ha attirato numerosi partecipanti da tutta Italia. Durante le giornate, sono stati organizzati eventi legati alla mobilità sostenibile e alle biciclette. La kermesse ha coinvolto appassionati e famiglie interessate a scoprire le opportunità offerte dal cicloturismo nella zona.

Pisa, 24 aprile 2026 – Si è conclusa con un bilancio positivo la prima edizione dei Terre di Pisa Bike Days. Dal 17 al 19 aprile, il Giardino Scotto di Pisa si è trasformato in un punto di incontro per appassionati di bici, famiglie e operatori del settore, registrando una partecipazione che dimostra il grande interesse per il cicloturismo nel territorio. In occasione della sua apertura inaugurale, la manifestazione ha accolto un pubblico eterogeneo, confermando la validità della proposta. I dati sulla provenienza indicano una base solidissima nel territorio e una promettente capacità di attrazione extra-regionale. Il radicamento locale è stato evidente, con la Toscana che si è confermata il bacino di riferimento principale raccogliendo il 75,36% dei partecipanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buona la prima al Giardino Scotto: i Terre di Pisa Bike Days conquistano l’Italia

Notizie correlate

Al Giardino Scotto arrivano i 'Terre di Pisa Bike Days'La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa, guidato dal Comune di Pisa, hanno presentato i...

Pisa capitale del cicloturismo: è il momento dei 'Terre di Pisa Bike Days'E' stata presentata questa mattina, presso la sede della Regione Toscana, la prima edizione del 'Terre di Pisa Bike Days'.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Buona la prima al Giardino Scotto: i Terre di Pisa Bike Days conquistano l’Italia e non solo; Pisa capitale del cicloturismo: è il momento dei 'Terre di Pisa Bike Days'; Sport per tutti 2025/26: Sono 345 i beneficiari del contributo a Pisa; Al Giardino Scotto arrivano i 'Terre di Pisa Bike Days'.

BUONA LA PRIMA AL GIARDINO SCOTTO: I CONQUISTANO L'ITALIA ( E NON SOLO) Si è conclusa con un bilancio positivo la prima edizione dei Terre di Pisa Bike Days. Dal 17 al 19 aprile, il Giardino Scotto di Pisa si è trasformato in un punto di incontro pe facebook