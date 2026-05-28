Il sindaco ha dichiarato che ci sono troppi criminali in circolazione e ha chiesto misure più rigorose per la sicurezza. La discussione si è spostata anche sulla responsabilità del governo, con alcune voci che attribuiscono la situazione alla gestione centrale. La polemica riguarda principalmente le politiche di controllo e le risposte alle problematiche di sicurezza nelle aree urbane. Nessuna misura specifica è stata annunciata, ma la questione rimane al centro del dibattito pubblico.

C’è chi scarica le colpe sul sindaco Giuseppe Sala e chi, invece, sulla premier Giorgia Meloni e sul suo Governo. Nell’eterno rimpallo di responsabilità tra istituzionali nazionale e locali e tra partiti politici di opposti schieramenti, anche la morte del 22enne Ibarra Silvera, accoltellato in Stazione Certosa, provoca una prevedibile polemica. Nel mirino finisce il Comune e il primo cittadino ribatte così a chi sostiene che l’amministrazione municipale non si occupi della sicurezza della città: "Speriamo una volta per tutte che non si usino situazioni gravi come questa per le solite strumentalizzazioni. Nessuno di noi sminuisce la situazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polemica sulla sicurezza. Sala: troppi criminali in giro. Bisogna essere più rigorosi

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