Omicidio a Certosa Sala durissimo sulla sicurezza | Troppa gente commette reati e resta in giro

Notizia in breve

Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso alla stazione di Certosa. Il sindaco di Milano ha commentato: “Troppa gente commette reati e poi rimane in giro”. Ha aggiunto che è necessario adottare misure più rigorose per la sicurezza. Non sono stati forniti dettagli sull’autore o le circostanze dell’omicidio. La polizia sta indagando sull’accaduto.