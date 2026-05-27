Omicidio a Certosa Sala durissimo sulla sicurezza | Troppa gente commette reati e resta in giro
Un ragazzo di 22 anni è stato ucciso alla stazione di Certosa. Il sindaco di Milano ha commentato: “Troppa gente commette reati e poi rimane in giro”. Ha aggiunto che è necessario adottare misure più rigorose per la sicurezza. Non sono stati forniti dettagli sull’autore o le circostanze dell’omicidio. La polizia sta indagando sull’accaduto.
La sicurezza a Milano, il giorno dopo l'omicidio di un ragazzo di 22 anni alla stazione ferroviaria di Certosa? “Troppa gente commette reati e poi rimane in giro”, dunque “è il momento di essere più rigorosi”. Lo ha detto Beppe Sala, sindaco di Milano, mercoledì pomeriggio a margine di un evento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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