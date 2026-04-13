Sicurezza Siap | Bisogna essere e non apparire

Il Sindacato Italiano Agenti di Polizia ha commentato recenti episodi che coinvolgono ex appartenenti alle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di mantenere comportamenti responsabili. In particolare, si è concentrato su una vicenda che ha visto coinvolto un ex poliziotto, evidenziando come, in casi simili, la responsabilità penale rimanga individuale. La riflessione si collega anche ad altri episodi, alcuni meno gravi, che sono stati segnalati nel tempo.

«Ogni volta che avviene un fatto come quello dell’ex poliziotto Carmelo Cinturrino, laddove emergono fatti – ancora da riscontrare per Cinturrino e altri confermati in altre occasioni anche se meno drammatiche per fortuna -, ribadendo il fatto che la responsabilità penale è personale, mi chiedo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: È importante essere se stessi : "Non c’è bisogno di apparire sui social" Siap: nuova proposta per i Patti sulla SicurezzaIl segretario Roberto Traverso annuncia un modello integrato e partecipato per affrontare le criticità di tutti i quartieri della città Il Siap... Betrayed, I marry cold CEO, unaware that he had loved me for years!#cdrama