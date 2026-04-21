Dal 29 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva POKER FACE, apprezzata serie mistery con la nominata agli Emmy e ai Golden Globe Awards Natasha Lyonne ( Orange is the new black ), di cui viene rilasciato oggi il trailer ufficiale. Lyonne è Charlie, una donna con un dono straordinario: riconoscere quando qualcuno mente. A bordo della sua Plymouth Barracuda, attraversa il paese e, ad ogni tappa, si trova coinvolta in strani crimini che non può fare a meno di risolvere. Ricchissimo il cast di contorno, che vede la partecipazione, tra gli altri, di Adrien Brody, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Ellen Barkin, Joseph Gordon-Levitt, Nick Nolte e Ron Perlman.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Disponibile il trailer di Poker Face, nuova serie in arrivo su Sky!

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Su @SkyItalia e @NOWTV_It arriva #PokerFace, il crime dramedy del regista e sceneggiatore di Knives Out #RianJohnson. Al link data e trailer ufficiale italiano: x.com

Sky. . Quando sei in fuga, c’è un nuovo caso dietro ogni angolo. #PokerFace, con Natasha Lyonne, è in arrivo dal 29 maggio in esclusiva su Sky. - facebook.com facebook