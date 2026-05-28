La polizia amministrativa e sociale della questura di Bologna ha sospeso la licenza di un bar in via Mascarella, nel centro della città. Durante un controllo, è stata trovata una sala dedicata al gioco d’azzardo illegale. La sospensione riguarda l’attività di gioco e il locale rischia sanzioni ulteriori se non ottempera alle disposizioni. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardanti le persone coinvolte o le eventuali procedure in corso.

Licenza sospesa per un locale di via Mascarella, in centro a Bologna, dopo che il personale della polizia amministrativa e sociale della questura di Bologna ha riscontrato la presenza di una sala destinata al gioco d’azzardo illegale.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayI fatti sono. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Poker e gioco d’azzardo in una saletta: licenza sospesa in un bar del centro x.com

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