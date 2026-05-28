Un bar nel centro della città ha visto sospesa la propria licenza. La decisione è stata definita come “necessaria” e “attesa”, con il supporto di un movimento che da sempre ha posto la sicurezza pubblica al primo posto. La sospensione è stata comunicata ufficialmente come parte di un provvedimento volto a garantire la sicurezza dei cittadini. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche o sui tempi di eventuale riapertura.

"Un provvedimento necessario, atteso e pienamente condiviso da chi, come il nostro movimento, ha sempre posto la sicurezza dei cittadini al primo posto nell’agenda politica". Mauro Verga, il responsabile della sicurezza di Fratelli d’Italia, ha voluto pubblicamente ringraziare il questore Sabato Riccio per aver disposto la chiusura del bar Corona di via Parolo a Sondrio con la sospensione per 8 giorni, a partire da lunedì scorso, della licenza. "L’episodio di sabato, quando un uomo intervenuto in difesa di due ragazze molestate è stato aggredito con un cellulare rotto, riportando lesioni con prognosi di 20 giorni e la titolare del locale è stata denunciata per somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso" osserva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Licenza sospesa al bar in centro: "Provvedimento necessario"

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