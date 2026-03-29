Il bar 21 di piazzale Stazione è stato temporaneamente chiuso dopo che il 25 marzo si è verificata una rissa all’interno del locale. La decisione è stata comunicata oggi, 29 marzo, e deriva da controlli che avevano già evidenziato la presenza di droga e di persone con precedenti penali. La sospensione della licenza resterà in vigore fino a nuove verifiche.

Dopo la rissa del 25 marzo, puntuale, oggi 29 marzo è arrivata la chiusura del bar 21 di piazzale Stazione dove tutto è cominciato. Una situazione di oggettivo pericolo che ha messo a rischio anche l'incolumità di passanti, passeggere in arrivo e in partenza dallo scalo ferroviario di Padova. I poliziotti della divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, unitamente ai colleghi della sezione "Volanti" hanno dato esecuzione al provvedimento del questore di Padova Marco Odorisio, di sospensione della licenza per 30 giorni, evidenziando un quadro complessivo di grave criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti hanno portato ad individuare lo straniero armato di spray urticante proprio al bar 21. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Droga, risse e presenza di pregiudicati: sospesa la licenza del bar 21

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