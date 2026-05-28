Una comunità di Poggiomarino è in lutto per la morte di un ragazzo di 22 anni, deceduto dopo un incidente in moto avvenuto mercoledì 27 maggio. La vittima è rimasta coinvolta in un incidente stradale e le sue condizioni sono risultate irreversibili. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La strada coinvolta è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rilievo e messa in sicurezza.

Il violento impatto è avvenuto all’altezza del civico 212, dove il giovane si sarebbe schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica. Dopo l’urto, il 22enne è stato sbalzato per diversi metri, terminando la sua corsa ai margini della carreggiata. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 che hanno trasportato il giovane d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno. Nonostante i tentativi dei medici, Giovanni Sangiovanni è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. Gli agenti della Polizia Locale di Poggiomarino hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Poggiomarino piange Giovanni: il 22enne morto dopo un tragico incidente in moto

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