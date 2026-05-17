Tragico incidente in moto | anche l' Atletica Lecco piange Samuele Nava

Da leccotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte scorsa, lungo l'ex Statale a Valmadrera, si è verificato un incidente in moto che ha causato la morte di un giovane atleta. La vittima, noto nel mondo dell’atletica locale, aveva 23 anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane non ce l’ha fatta. La notizia ha suscitato dolore tra amici, familiari e la comunità sportiva, che ora piangono per la perdita improvvisa.

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Era un brillante atleta la vittima del tragico incidente avvenuto la notte scorsa lungo l'ex Statale a Valmadrera. A perdere la vita il 28enne Samuele Nava, di Eupilio ma molto conosciuto nel nostro territorio per avere a lungo vestito la canotta dell'Atletica Lecco Colombo Costruzioni. La. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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