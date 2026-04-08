Un architetto riminese di 63 anni è deceduto in Kenya a seguito di un incidente in moto avvenuto durante il giorno di Pasqua. La vittima, residente da anni sulla spiaggia di Diani Beach, è rimasta coinvolta in un grave sinistro stradale. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale e tra i conoscenti, che hanno espresso dolore per la perdita improvvisa. L’incidente si è verificato sulle strade della zona, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Rimini, 8 aprile 2026 – È morto sulle strade della ’sua’ Africa. Sua sì, perché da anni l’architetto riminese Giovanni Quadrelli viveva in un angolo di paradiso sulle spiagge del Kenya, a Diani Beach, dove il giorno di Pasqua Quadrelli, 63 anni, è però rimasto ucciso in un terribile incidente. La tragedia in Kenya nel giorno di Pasqua. Uno schianto con un altro veicolo mentre Giovanni viaggiava per le strade del posto a bordo della propria motocicletta, altra sua grande passione. Uno schianto in cui – stando alle notizie che sono trapelate dall’Africa – sarebbe rimasta coinvolta e uccisa anche un’altra persona del posto, oltre al professionista riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giovanni Quadrelli, noto architetto morto in Kenya dopo un incidente in moto. “Un dolore immenso”

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