I podisti hanno approfittato di una serata calda e afosa per testare le nuove scarpe da corsa lungo le rive dell'Arno. La temperatura elevata non ha fermato gli appassionati, che hanno scelto di uscire comunque per allenarsi. La corsa si è svolta in un’atmosfera tranquilla, con alcuni partecipanti che hanno approfittato delle ore serali per mettere alla prova le calzature appena acquistate.

Firenze, 28 maggio 2026 – La voglia di correre ha avuto la meglio anche sul caldo afoso, solo in minima parte mitigato dal calare della notte lungo le rive dell’Arno. Sono stati oltre cento i podisti fiorentini che hanno voluto approfittare dell’occasione per testare le novità tecniche delle scarpe New Balance, grazie all’assistenza del negozio di articoli sportivi Maxismall di Scandicci. L’iniziativa ha saputo unire più aspetti in una sola serata: il piacere di stare insieme agli amici correndo serenamente nel centro storico di Firenze, la possibilità di provare in anteprima i nuovi modelli delle scarpe e, al termine, un piacevole momento conviviale presso la struttura della piscina Le Pavoniere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Podisti di corsa… per testare le nuove scarpe

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Quando devi cambiare le scarpe da corsa

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