Di Corsa per Serino podisti in memoria di Felice Pellecchia

Nella giornata si è svolta la manifestazione podistica intitolata “Di Corsa per Serino”, dedicata alla memoria di Felice Pellecchia. La corsa ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno percorso un percorso cittadino, con partenza e arrivo in punti diversi. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di persone di varie età. Al termine, sono stati consegnati premi ai vincitori e sono stati rispettati i protocolli di sicurezza.

Tempo di lettura: 3 minuti “Di Corsa per Serino” è molto più di una semplice manifestazione sportiva. E’ un momento dedicato al ricordo e alla memoria di Felice Pellecchia, storico podista scomparso a soli 61 anni. L’appuntamento con la quarta edizione è per il prossimo 25 aprile: l’evento è organizzato dal Comune di Serino in collaborazione con l’Associazione “Bartolo Longo”. Lo start è fissato per 9 in Piazza Cicarelli, davanti il palazzo comunale. La gara si svolgerà su un percorso di 10 chilometri, articolato lungo le strade del territorio comunale. Oltre 200 gli iscritti: atleti e atlete che arriveranno da tutto il centro sud, ci saranno anche due ottantenni, anche se il numero è destinato a salire nelle prossime ore.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Di Corsa per Serino”, podisti in memoria di Felice Pellecchia Notizie correlate “Di Corsa per Serino”, il 25 aprile la quarta edizione dedicata alla memoria di Felice PellecchiaIl Comune di Serino, in collaborazione con l’Associazione “Bartolo Longo” – sede di Pompei, promuove la manifestazione sportiva denominata “Di Corsa... Passeggiata a sei zampe, i podisti di corsa con i loro caniEmpoli, 9 aprile 2026 – Torna a Empoli una mattinata che unisce sport, socialità e solidarietà, offrendo ai podisti la possibilità di condividere il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serino, torna Di Corsa per Serino: quarta edizione nel ricordo di Felice Pellecchia; Di Corsa per Serino: il 25 aprile la quarta edizione in memoria di Felice Pellecchia; Proposta di legge M5S per rilanciare le aree interne della Campania; Lauro, favorirono l’immigrazione clandestina: arrivano le condanne. A Serino torna Di Corsa per Serino: sport e memoria per Felice Pellecchia il 25 aprileDi Corsa per Serino è molto più di una semplice manifestazione sportiva. E’ un momento dedicato al ricordo e alla memoria di Felice Pellecchia, storico podista scomparso a soli 61 anni. L’appuntamen ... irpiniaoggi.it Di Corsa per Serino: il 25 aprile la quarta edizione in memoria di Felice PellecchiaIl Comune di Serino, in collaborazione con l’Associazione Bartolo Longo di Pompei, organizza la quarta edizione della manifestazione sportiva Di Corsa per Serino, dedicata al ricordo del podista F ... irpiniaoggi.it Rossana Pellecchia complimenti e felice di averti conosciuta - facebook.com facebook