Passeggiata a sei zampe i podisti di corsa con i loro cani

A Empoli si è svolta una passeggiata dedicata ai podisti che hanno partecipato insieme ai loro cani. L’evento si è tenuto nella mattinata del 9 aprile 2026, coinvolgendo persone che hanno corso con i loro animali domestici. La manifestazione ha combinato pratiche sportive e momenti di socialità, permettendo a chi ha preso parte di condividere il percorso con il proprio cane.

Empoli, 9 aprile 2026 – Torna a Empoli una mattinata che unisce sport, socialità e solidarietà, offrendo ai podisti la possibilità di condividere il percorso con il proprio compagno a quattro zampe. Appuntamento domenica 12 aprile al Parco di Serravalle: ritrovo alle 8.30 e partenza alle 9.30 per una manifestazione non competitiva aperta a tutti, cani compresi. Il tracciato è pensato per ogni livello: per i cani di piccola taglia un giro di 2 km all’interno del parco, mentre per gli altri è previsto il doppio passaggio per un totale di 4 km. I podisti, invece, dopo il giro iniziale nel parco affronteranno il tradizionale “giro della Tinaia”, completando un percorso complessivo di 8 km. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passeggiata a sei zampe, i podisti di corsa con i loro cani Cani, gatti e le foto bellissime di «Still Pets»: case d'autore con i loro abitanti a quattro zampeSe invece di abitare tra le stanze di bellissime case d’autore abitassero in un sottotetto umido, per loro sarebbe esattamente la stessa cosa. ‘Adottami per un’ora’: a Salerno la passeggiata solidale con i cani del canileUna passeggiata sul lungomare, qualche carezza e la possibilità di cambiare il destino di un cane che aspetta una famiglia. Argomenti più discussi: Il 19 aprile torna la Camminata a sei zampe; Passeggiata a Sei Zampe: insieme per l’epilessia al Lions Day 2026 a Bordighera; Busto: La Camminata a 6 zampe torna in centro città; Il Lions Day a Bordighera: in programma la Passeggiata a 6 zampe per sensibilizzare sui cani d'assistenza. Prima ‘Passeggiata a sei zampe’ al parco urbano di Valle FerroviaGrande successo per la Passeggiata a sei zampe organizzata al parco urbano di Valle Ferrovia da Acpa, Associazione cesenate protezione animali - Canile intercomunale di Cesena, con il patrocinio ... ilrestodelcarlino.it Passeggiata lungo il fiume Sile - facebook.com facebook La pasquétta di solito si festeggia con gite in campagna o picnic in qualche bel parco, noi ne approfittiamo per fare una passeggiata nella nostra "foresta d'Acanto" e lungo le calli di questa splendida città, Venezia. Buona Pasquetta o Lunedì dell'Angelo! x.com