Ci sono due camaioresi doc che hanno portato in alto il nome di Camaiore in una importante gara di atletica. Si tratta del 60enne Paolo Moriconi e del 30enne Leonardo Pardini, che si sono fatti valere eccome nella "100 km del Passatore", una competizione podistica di ultramaratona che si svolge annualmente nel penultimo sabato di maggio con partenza da Firenze ed arrivo a Faenza (in provincia di Ravenna). Dunque una gara che attraversa due regioni, dal capoluogo della Toscana all’Emilia-Romagna. Per Paolo Moriconi si trattava della quarta partecipazione e questa volta l’ha chiusa in 12 ore e 35 minuti. Mentre per Leonardo Pardini, meno... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Podismo Paolo Moriconi e Leonardo Pardini. Due camaioresi alla "100 km del Passatore"

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