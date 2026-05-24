podismo milani e sustic vincono la 100 chilometri del passatore

Notizia in breve

Nella 51ª edizione della 100 chilometri del Passatore, gli atleti Milani e Sustic sono arrivati primi. La corsa si è svolta da Firenze a Faenza e ha attraversato vari territori lungo il percorso. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi corridori, con arrivo nel rispetto dei tempi previsti. La gara si è conclusa senza incidenti significativi, e i vincitori sono stati premiati al termine della manifestazione.