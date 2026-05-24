Podismo Milani e Sustic vincono la 100 chilometri del Passatore
Nella 51ª edizione della 100 chilometri del Passatore, gli atleti Milani e Sustic sono arrivati primi. La corsa si è svolta da Firenze a Faenza e ha attraversato vari territori lungo il percorso. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi corridori, con arrivo nel rispetto dei tempi previsti. La gara si è conclusa senza incidenti significativi, e i vincitori sono stati premiati al termine della manifestazione.
Firenze, 24 maggio 2026 – Si è svolta un’ altra appassionante edizione (la 51esima) della gara podistica della Cento chilometri del Passatore, da Firenze a Faenza. Tra gli uomini ha vinto Alessio Milani in 6 ore, 47 minuti e 42 secondi, bissando il successo del 2025 con un tempo migliore. Il friulano dell'Atletica Monfalcone si aggiudica anche il titolo italiano della 100 km su strada. Secondo il faentino Enrico Bartolotti a circa 8 minuti, terzo il francese Julien Nison, già secondo lo scorso anno. https:www.lanazione.itfirenzesportpassatore-2026-la-fotogallery-twd6jreo Tra le donne la croata Nikolina Sustic, settima assoluta in 7 ore, 28 minuti e 20 secondi, batte il proprio record della Firenze-Faenza che resisteva dal 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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