Alle 15 di oggi, in Piazza Duomo a Firenze, è partita la 51ª edizione della ’100 km del Passatore’ con 3.500 partecipanti. I podisti devono arrivare a piazza del Popolo di Faenza entro le 11 di domani. La gara, che si svolge lungo un percorso di circa 100 chilometri, vede coinvolti atleti provenienti da varie regioni. La partenza è stata ufficializzata con il consueto rito, e i corridori sono partiti in un clima di attesa e competizione.

Il countdown è terminato. Nello scenario di Piazza Duomo a Firenze, oggi alle ore 15, ben 3.500 runner taglieranno il nastro di partenza della 51ª edizione della ’100 km del Passatore’, diretti verso piazza del Popolo di Faenza entro le 11 di domani. Una marea di 2.886 uomini e 614 donne, tra cui 1.577 esordienti, 458 romagnoli (147 i faentini doc), 454 toscani e 143 atleti provenienti da ben 40 nazioni. A dare il via, la sindaca Sara Funaro. La 100 km sarà valida (19ª volta) come Campionato italiano Fidal di 100 km. I punti di riferimento del percorso: 6h,25’46’’ di Giorgio Calcaterra (’11) e 7h,31’03’’ di Nikolina Sustic (’19). Entrambi i primatisti saranno al via: Re Giorgio (12 vittorie dal 2006 al 2017), la cui ultima presenza risale al 2022, e la campionessa croata, assente dal 2019. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Podismo. ’100 km del Passatore’. Oggi tradizione al via

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: 100 km del Passatore: tutte le info

100 km del Passatore: 3500 iscritti per l’edizione numero 51 della maratona da Firenze a FaenzaFIRENZE – Tutto pronto per la cinquantunesima edizione della 100 km del Passatore, la celebre corsa podistica da Firenze a Faenza.

Podismo. ’100 km del Passatore’. Oggi tradizione al viaIl countdown è terminato. Nello scenario di Piazza Duomo a Firenze, oggi alle ore 15, ben 3.500 runner taglieranno ... lanazione.it

100 km del Passatore 2026: Calcaterra torna sulla Firenze-Faenza, Milani difende il titoloMancano ormai poche ore a una delle corse più iconiche e affascinanti del panorama italiano dell’ultramaratona. Sabato 23 maggio, alle ore 15, scatterà da ... oasport.it