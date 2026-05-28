Nella piazza principale della città, domenica si terrà il quartier generale della podistica. La 53esima Scalata al Castello ha già superato le 300 iscrizioni sulla piattaforma ICron. La gara si svolgerà lungo un percorso che attraversa il centro storico e si conclude con l’arrivo al castello. L’evento è previsto per la giornata di domenica, con i partecipanti che si preparano a partire. La chiusura delle iscrizioni è fissata per poche ore prima della partenza.

AREZZO Sono oltre 300 gli iscritti alla 53esima edizione della Scalata al Castello quando mancano poche ore al termine ultimo sulla piattaforma ICron. L’appuntamento, curato dalla Polisportiva Policiano, è per domenica nel cuore del centro storico di Arezzo con un ricco programma. Si comincerà la mattina con la corsa riservata agli amatori. L’appuntamento è in Piazza Guido Monaco dove sarà allestito il quartier generale dalle 7.30 in poi. Alle 9.15 in punto la partenza per un percorso che toccherà appunto i 10 chilometri e avrà come arrivo la centralissima Via Roma. Possibilità anche di disputare la non competitiva con il percorso 5 chilometri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PODISMO: L’appuntamento di domenica è in Piazza Guido Monaco dove sarà allestito il quartier generale. Già oltre 300 iscrizioni per la Scatala al Castello: ecco il percorso della gara

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