Podismo | memorial Occhiolini-Tognalini Domenica la partenza da via Guido Monaco

Domenica si svolgerà il memorial Occhiolini-Tognalini, con partenza prevista da via Guido Monaco. La gara prevede due batterie di partenza e un percorso da ripetere quattro volte, per un totale di 5 chilometri. I partecipanti dovranno affrontare un circuito che si sviluppa lungo le strade della città, seguendo le indicazioni del regolamento. L’evento coinvolge atleti di diverse età e livelli, pronti a sfidarsi in questa corsa podistica.

Due batterie di partenza. Un circuito da ripetere quattro volte per andare a completare i 5 chilometri previsti dal regolamento. Torna domenica 24 maggio l’appuntamento con il Memorial Paolo Occhiolini - Jacopo Tognalini, gara nazionale inserita nel circuito Chimera Run. L’evento è organizzato dalla Filirun Team, con il patrocinio del Comune di Arezzo, e si svolgerà interamente nel cuore del centro storico del capoluogo. Ritrovo alle ore 8 in Via Guido Monaco e partenza alle 9.30 con gli atleti che vantano accrediti superiori ai 20’. A seguire, alle 10.10, la seconda partenza con atleti i cui accrediti sono inferiori ai 20’. La gara sarà cronometrata mediante l’utilizzo di chip che dovranno essere riconsegnati all’arrivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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