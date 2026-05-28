Milano ha ospitato il forum “L’Italia del Pnrr”, una due giorni dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La premier ha dichiarato che l’Italia ha superato una fase difficile e si avvia verso l’ultimo tratto del percorso. La discussione si è concentrata sui progressi fatti e sulle sfide ancora da affrontare. Il Pnrr, inizialmente considerato difficile da realizzare, rimane al centro del dibattito politico e istituzionale.

Milano al centro del confronto del forum “L’Italia del Pnrr”, la due giorni che celebra il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, considerato inizialmente “irraggiungibile”. A commentarne i risultati è la premier Giorgia Meloni, che soddisfatta dichiara: “Siamo stati all’altezza”. La presidente del Consiglio rivendica i risultati raggiunti nella gestione dei fondi europei e pensa all’ultimo step: “Ora resta l’ultimo tratto da percorrere e dobbiamo spingere al massimo sull’acceleratore”. Meloni illustra i risultati ottenuti con numeri e dichiarazioni alla mano, in attesa dell’erogazione della decima rata. Il quadro riporta 166 miliardi di euro arrivati da Bruxelles, 416 obiettivi centrati, 660mila progetti finanziati, di cui 550mila già completati e circa 100mila in fase avanzata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pnrr, Meloni: “L’Italia ha vinto la sfida. Ora l’ultimo miglio”

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