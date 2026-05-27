La premier ha dichiarato che l’agenda del Pnrr è stata rispettata e che si sta preparando per l’ultimo tratto del progetto. Ha evidenziato i risultati ottenuti fino ad ora e ha sottolineato, attraverso i dati, che la decisione di modificare il piano è stata corretta. La comunicazione si è concentrata sull’andamento delle attività e sui traguardi raggiunti.

Rivendica i risultati raggiunti e sottolinea, alla luce dei numeri, la bontà della scelta di modificare il Pnrr. Giorgia Meloni, in collegamento con il Forum “L’Italia del Pnrr” tenutosi ieri al Museo della scienza e della tecnica di Milano va dritta al punto. «Poco meno di quattro anni fa - dice - abbiamo ereditato la grande responsabilità di portare avanti il Piano di ripresa e resilienza più consistente d’Europa, sia dal punto di vista finanziario che degli obiettivi. Una sfida che per qualcuno era impossibile da vincere». Oggi, aggiunge Meloni, possiamo parlare di un «primato dell’Italia sul Pnrr che trova corrispondenza nei numeri: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660mila progetti finanziati di cui 550mila conclusi e circa 100mila in fase di realizzazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Meloni: agenda Pnrr rispettata. Ora corsa per l’ultimo miglio

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