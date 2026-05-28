L’Italia ha ricevuto finora 166 miliardi di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato nel 2021. Si tratta di fondi europei destinati alla ripresa economica e sociale post-pandemia. La quota di denaro già trasferita rappresenta un passo importante nel percorso di attuazione del piano. La presidente del Consiglio ha dichiarato che il paese è all’ultimo miglio di questa fase.

L’Italia ha ricevuto finora 166 miliardi di euro dalla Commissione europea nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), approvato nel 2021 per gestire i fondi del Next Generation Eu destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. I traguardi raggiunti sono 416, mentre i progetti finanziati ammontano a 660 mila. Di questi, la maggior parte risulta conclusa, mentre circa 100 mila sono ancora in fase di realizzazione. Sono i numeri elencati dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio trasmesso in apertura della due giorni "L’Italia del Pnrr: creare il modello, fare sistema, orientare il futuro", in corso al Museo della Scienza e della tecnologia di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pnrr, l’Italia è all’ultimo miglio. Meloni: noi all’altezza del compito

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Meloni sul Pnrr: Siamo all'ultimo miglio, ora il momento di accelerare

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