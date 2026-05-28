Pnrr l’Italia è all’ultimo miglio Meloni | noi all’altezza del compito

Da quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Italia ha ricevuto finora 166 miliardi di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato nel 2021. Si tratta di fondi europei destinati alla ripresa economica e sociale post-pandemia. La quota di denaro già trasferita rappresenta un passo importante nel percorso di attuazione del piano. La presidente del Consiglio ha dichiarato che il paese è all’ultimo miglio di questa fase.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Italia ha ricevuto finora 166 miliardi di euro dalla Commissione europea nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), approvato nel 2021 per gestire i fondi del Next Generation Eu destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. I traguardi raggiunti sono 416, mentre i progetti finanziati ammontano a 660 mila. Di questi, la maggior parte risulta conclusa, mentre circa 100 mila sono ancora in fase di realizzazione. Sono i numeri elencati dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio trasmesso in apertura della due giorni "L’Italia del Pnrr: creare il modello, fare sistema, orientare il futuro", in corso al Museo della Scienza e della tecnologia di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pnrr l8217italia 232 all8217ultimo miglio meloni noi all8217altezza del compito
© Quotidiano.net - Pnrr, l’Italia è all’ultimo miglio. Meloni: noi all’altezza del compito
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Meloni sul Pnrr: Siamo all'ultimo miglio, ora il momento di accelerare

Video Meloni sul Pnrr: Siamo all'ultimo miglio, ora il momento di accelerare

Notizie e thread social correlati

Meloni: agenda Pnrr rispettata. Ora corsa per l’ultimo miglioLa premier ha dichiarato che l’agenda del Pnrr è stata rispettata e che si sta preparando per l’ultimo tratto del progetto.

C’era una volta il Pnrr: Meloni e gli inganni dell’ultimo miglioIl governo critica l’Europa ogni martedì, sostenendo che dovrebbe fare meno interventi, mentre il mercoledì elogia il Pnrr, definendolo fondamentale...

Temi più discussi: Pnrr, la spesa dei fondi europei all’Italia finisce nel mirino; Il mio videomessaggio in occasione dell’evento L’Italia del Pnrr: un’occasione preziosa per raccontare agli italiani il lavoro che abbiamo portato avanti per mettere a terra le risorse, gli investimenti e le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.; L'Italia del PNRR, il videomessaggio del Presidente Meloni; Evento LIVE: L’ITALIA DEL PNRR. Creare il modello, fare sistema, orientare il futuro. Una sfida che si racconta. Milano, 27 e 28 maggio 2026 - Rappresentanza in Italia.

pnrr l italia èAl via 'L'Italia del Pnrr'. Meloni: 'All'altezza del compito'Quella del Pnrr per alcuni sembrava una sfida impossibile da vincere ma l'Italia è stata all'altezza del compito. Adesso, in attesa della decima rata, non ci resta che fare l'ultimo miglio e dobb ... ansa.it

pnrr l italia èMeloni sul Pnrr: L’Italia ha raggiunto primato europeo. Per qualcuno era sfida impossibile, noi mai scoraggiatiUno scatto recente di Giorgia Meloni. (Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse) Giorgia Meloni festeggia i risultati ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web