Il rappresentante ha dichiarato che l’Italia si appresta a compiere l’ultimo sforzo per il Pnrr, sottolineando che il paese risponde sempre quando chiamato in causa. A Milano, il 28 maggio 2026, è stato affermato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il più rilevante intervento degli ultimi cinquant’anni nel paese e il più grande programma europeo presentato.

Milano, 28 maggio 2026 – “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il più importante intervento realizzato in Italia negli ultimi 50 anni e il più grande programma presentato in Europa”. Lo ha dichiarato il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, intervenendo alla chiusura dell’evento “L’Italia del Pnrr - Creare il modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta”, promosso dal Ministro sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e realizzato in collaborazione con la Commissione europea, che si è svolto il 27 e 28 maggio presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pnrr, Foti: “Ora ultimo sforzo, ma Italia quando è chiamata a dare risposte è presente”

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