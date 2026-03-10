Inter chiamata a dare risposte | dall’ennesimo derby perso alle riflessioni sulla rosa L’eliminazione dalla Champions sembra ora un toccasana!

di Giuseppe Colicchia Inter chiamata a dare risposte: dall'ennesimo derby perso alle riflessioni sulla rosa per la prossima stagione. La nostra analisi. La sconfitta nel derby ha lasciato inevitabilmente amarezza in casa Inter. Non tanto soltanto per il peso simbolico della stracittadina, quanto per il fatto che il ko contro il Milan conferma una tendenza che accompagna i nerazzurri da diversi mesi: la difficoltà nel trasformare gli scontri diretti in vittorie pesanti. La squadra di Cristian Chivu continua infatti a raccogliere meno di quanto ci si aspetterebbe nelle partite contro le rivali di alta classifica. Il dato comincia a essere significativo.