Pluralismo e Libertà esprime piena solidarietà a Mario Sechi

I membri del sindacato “Pluralismo e Libertà” hanno espresso solidarietà a un direttore di un quotidiano, che ha ricevuto gravi minacce da parte di gruppi anarchici. Per proteggere la sua sicurezza, sono state attivate misure di tutela. La comunicazione è stata pubblicata attraverso una dichiarazione ufficiale del sindacato.

ROMA – “I membri della componente sindacale “Pluralismo e Libertà” esprimono piena solidarietà a Mario Sechi, direttore di Libero, destinatario di gravi minacce provenienti dal mondo anarchico, che hanno reso necessaria l’attivazione di misure di tutela. Riteniamo inaccettabile ogni forma di intimidazione nei confronti di chi svolge il proprio lavoro di giornalista e di direttore responsabile, in un Paese democratico fondato sui principi della libertà di espressione e del pluralismo dell’informazione sanciti dalla Costituzione”. Così in una nota il Coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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