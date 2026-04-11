Pluralismo e Libertà | Solidarietà ai giornalisti di La7

Il partito politico ha espresso solidarietà ai giornalisti di una rete televisiva che venerdì scorso hanno partecipato a uno sciopero. La protesta è avvenuta per rivendicare il rispetto del Contratto Nazionale e degli accordi aziendali riguardo alla retribuzione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla durata o sulle motivazioni specifiche dello sciopero.

ROMA - “Piena solidarietà da Pluralismo e Libertà, ai giornalisti de LA7 che, nello sciopero di venerdì 10 aprile, hanno rivendicato il diritto alla legittima retribuzione, secondo quanto previsto dal Contratto Nazionale dagli accordi aziendali. Pluralismo e Libertà condivide la protesta dei colleghi, che chiedono anche la regolarizzazione dei precari - come evidenzia il cdr nella nota- necessari alla rete che fa dell’informazione il perno del suo successo”. Così in una nota il Coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Pluralismo e Libertà: “Solidarietà ai giornalisti di La7” Pluralismo e Libertà aderisce allo sciopero nazionale dei giornalistiROMA - “Pluralismo e Libertà aderisce allo sciopero nazionale dei giornalisti in programma venerdì 27 marzo, promosso dalla Fnsi nell’ambito della... “Pluralismo e Libertà esprime solidarietà ad Antonella GiuliROMA – “Pluralismo e Libertà esprime solidarietà alla collega Antonella Giuli dopo le dichiarazioni pronunciate da alcuni deputati presenti in...