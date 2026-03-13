Pluralismo e Libertà esprime solidarietà ad Antonella Giuli

Pluralismo e Libertà ha manifestato solidarietà ad Antonella Giuli dopo le dichiarazioni di alcuni deputati durante una riunione della Commissione parlamentare di vigilanza Rai. La collega è stata oggetto di commenti da parte di alcuni membri della Commissione, portando l’organizzazione a esprimere sostegno pubblico nei suoi confronti. La vicenda riguarda le dichiarazioni fatte in sede parlamentare e la risposta di Pluralismo e Libertà.

ROMA – “Pluralismo e Libertà esprime solidarietà alla collega Antonella Giuli dopo le dichiarazioni pronunciate da alcuni deputati presenti in Commissione parlamentare di vigilanza Rai. Nel dibattito politico il confronto è legittimo e necessario. Diverso è quando, senza adeguate verifiche, si mettono in discussione la correttezza e l’imparzialità di un professionista dell’informazione. In questi casi il rischio è quello di colpire non soltanto una persona, ma il principio stesso di autonomia e credibilità del lavoro giornalistico”. Così in una nota il coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit, in seguito ad alcuni attacchi, in seguito rettificati, nei confronti della giornalista Antonella Giuli, in servizio presso la Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it Articoli correlati Pluralismo e Libertà: “Solidarietà ai giornalisti inseriti nella lista di proscrizione”ROMA – “Esprimiamo solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti inseriti nella cosiddetta “lista di proscrizione” pubblicata sul portale del Nuovo... Vibo Valentia, Libritalia esprime solidarietà ad Antonio Iannello dopo l’intimidazioneL’editore Buonanno e tutto lo staff di Libritalia hanno espresso la loro piena vicinanza ad Antonio Iannello, presidente del Consiglio comunale di...