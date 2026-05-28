Playout | al PalaCarrara 21 si torna subito in campo per gara-4 Consorzio Leonardo non mollare È un’altra notte senza domani

Da sport.quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al PalaCarrara si gioca gara-4 del secondo turno playout tra Consorzio Leonardo e Novipiù Monferrato, con inizio alle 21. Dopo la vittoria in gara-3, le due squadre tornano in campo immediatamente, senza un giorno di riposo. La sfida si svolge in un clima di alta tensione e determinazione da parte di entrambe le formazioni.

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Archiviata la convincente vittoria in gara-3, il Consorzio Leonardo torna subito in campo questa sera alle 21 al PalaCarrara per affrontare la Novipiù Monferrato nel quarto atto del secondo turno playout. Dopo due partite in cui è mancata per centimetri la stoccata finale per prendersi il fattore campo, il Consorzio Leonardo ha ottenuto la risposta che cercava nella terza sfida con i piemontesi. Il bilancio vede ancora avanti i rossoblu per 2-1 ma il Dany ha dimostrato di essere sintonizzato eccome sui binari che conducono alla salvezza. Il gruppo di coach Tonfoni vuole allontanare ancora una volta lo spettro della retrocessione, guardando con fiducia a gara-4 per impattare la serie e giocarsi il tutto per tutto domenica a Casale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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