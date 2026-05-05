La Recanatese si prepara a disputare i playout con una partita decisiva contro il Chieti, senza il contributo di Nanapere, squalificato. La sfida, che si svolgerà in trasferta, rappresenta la conclusione di una stagione che si deciderà in un incontro diretto tra le due squadre. La decisione presa dalla Disciplinare ha suscitato discussioni, considerando le sanzioni applicate e il dispositivo adottato.

Finirà, forse, come doveva finire: ossia con lo spareggio contro il Chieti, il club "graziato" dalla Disciplinare con sanzioni lievissime ed un dispositivo destinato a far discutere e a fare giurisprudenza. Non è questa la sede per approfondire aspetti tecnico-giuridici che sono in mano agli esperti di diritto sportivo ma il messaggio che arriva dopo una siffatta sentenza è devastante e deleterio per il movimento. In ogni caso la Recanatese si è guadagnata il playout con un surplus di sofferenze che non erano state preventivate. Il Fossombrone non è giunto sul Colle dell’Infinito in gita di piacere e questo era scontato: si è giocato le sue carte anche per rispetto dei tifosi al seguito e per onorare la splendida stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso il playout. La Recanatese si giocherà una stagione a Chieti. Nella gara decisiva senza lo squalificato Nanapere

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