Torino Juventus Under 15 0-0 LIVE | gara subito viva piena di duelli in mezzo al campo

Nella partita valida per gli ottavi di finale del campionato Under 15 202526, le squadre si sono affrontate con intensità fin dai primi minuti. La gara tra le giovani formazioni di Torino e Juventus si è conclusa con un punteggio di 0-0, caratterizzata da numerosi duelli a centrocampo e un ritmo elevato. La cronaca ha evidenziato azioni combattute e momenti di pressione da entrambe le parti.

di Fabio Zaccaria Torino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata degli ottavi di finale di campionato 202526. (inviato al Robaldo di Torino) – La Juventus Under 15, dopo aver raggiunto il terzo posto nel girone, affronta il Torino nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di campionato: segue LIVE il match. Torino Juventus Under 15: 0-0 sintesi e moviola. 6? PUNIZIONE JUVE – Ottimo movimento da parte di Della Rossa che protegge bene il pallone e viene tamponato irregolarmente. Sul piazzato Laruccia calcia male e la difesa granata spazza 3? MODICA SBAGLIA L’APPOGGIO – Buona iniziativa sulla sinistra che coinvolge Esposito, Modica e Nobile: quest’ultimo non riesce ad agguantare un pallone offertogli dal terzino 1? Inizia la partita! Migliore in campo Juve:.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Torino Juventus Under 15 0-0 LIVE: gara subito viva, piena di duelli in mezzo al campo Notizie correlate Torino Juventus Under 17 0-1 LIVE: gara molto fisica, duelli e contrasti in mezzo al campodi Fabio ZaccariaTorino Juventus Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventitreesima giornata di... Juventus Torino Under 16 3-1 LIVE: Pamé segna subito, gara in discesadi Fabio ZaccariaJuventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno degli ottavi di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gallery | Under 16 | Juventus-Torino; Tabellino partita Torino U20 vs Juventus U20; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Torino, la giornata: derby della Mole nei playoff Under-15. Il derby della Mole LIVE! Under 15, Torino-JuventusSeguite qui con noi su Toro News la diretta testuale del derby della Mole Under 15: al Robaldo si gioca Torino-Juventus! toronews.net Torino Juventus Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaTorino Juventus Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata degli ottavi di finale di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com Le pagelle ai protagonisti di #JUVENTUS #UNDER16 #Torino: festa bianconera nel derby della Mole Bianconeri dominanti, volano ai quarti dove incroceranno una fra Empoli e Cesena I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook La #JUVENTUS #UNDER16 elimina il #Torino e vola ai quarti I voti ai protagonisti del match x.com