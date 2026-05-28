Le semifinali dei playoff LBA 2026 sono state trasmesse su più piattaforme televisive. Sky, NOW e Cielo hanno trasmesso un maggior numero di partite, garantendo una copertura completa delle semifinali. La finale sarà visibile anche in chiaro, senza necessità di abbonamento. La trasmissione delle partite si svolge attraverso canali satellitari e OTT, ampliando l'accesso agli eventi rispetto alle fasi precedenti.

Playoff LBA 2026 al via le semifinali: più partite in TV tra Sky, NOW e Cielo, con copertura integrale e finale anche in chiaro. Con l’inizio delle semifinali degli LBA Playoff Unipol 2026, si accresce ulteriormente la copertura televisiva delle gare che eleggeranno le due finaliste della stagione. Ecco come. La copertura: una diretta per ogni “gara”, intesa come quelle che saranno disputate all’interno delle sfide strutturate al meglio delle 5 sfide. Le prime tre selezioni riguardano la serie tra Germani Brescia ed EA7 Emporio Armani Milano, che saranno trasmesse in diretta dalle ore 20.00 venerdì 29, domenica 30 e mercoledì 3 giugno. A seguire Cielo proporrà con offerta integrale tutte le gare della Finale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Playoff LBA 2026, cresce la copertura TV: semifinali su Sky, NOW, OTT e in chiaro

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