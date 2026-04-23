La Lega Serie B ha annunciato che le finali dei playoff per la stagione 20252026 saranno trasmesse in diretta sia su Sky Sport che in chiaro su TV8. Questa scelta riguarda tutte le partite decisive, creando così più opportunità per gli spettatori di seguire l’evento. La decisione si inserisce in una strategia di distribuzione media volta a raggiungere un pubblico più ampio e diversificato.

SKY torna così a fianco della Serie BKT. Una partnership che amplierà ulteriormente l’accessibilità e la visibilità dell’atto finale del campionato, tra i più attesi dell’intera stagione. L’approdo di Sky Sport e di TV8 completa un ecosistema media sempre più capillare e integrato, che raggiungerà milioni di tifosi su ogni schermo e in ogni modalità di fruizione. L’assegnazione è stata ratificata oggi dall’Assemblea di Lega, a valle dell’esito dell’Invito ad offrire lanciato lo scorso 15 aprile. Rafforzerà in modo significativo la copertura multipiattaforma dei Playoff 202526, già garantita nella sua totalità (regular season e tutti i playoff e playout) dal licenziatario DAZN, insieme al canale LaB Channel, disponibile sulle piattaforme Amazon Prime Video e OneFootballTV.🔗 Leggi su Sportintv.eu

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Serie B 2025/2026: le finali playoff in diretta anche su Sky Sport e in chiaro su TV8

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