play off eccellenza apice battuto in rimonta dal taranto passaggio del turno ancora aperto

Notizia in breve

L’Apice ha perso in casa contro il Taranto con il risultato di 2-3, dopo essere stato in vantaggio e poi rimontato. La partita si è conclusa con il Taranto che ha segnato due gol nel secondo tempo, portandosi avanti. La semifinale di play-off di Eccellenza rimane aperta, con l’Apice che può ancora qualificarsi per la finale. La gara si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le squadre che hanno mostrato intensità e determinazione.