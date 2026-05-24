PLAY OFF ECCELLENZA Apice battuto in rimonta dal Taranto passaggio del turno ancora aperto

Da anteprima24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Apice ha perso in casa contro il Taranto con il risultato di 2-3, dopo essere stato in vantaggio e poi rimontato. La partita si è conclusa con il Taranto che ha segnato due gol nel secondo tempo, portandosi avanti. La semifinale di play-off di Eccellenza rimane aperta, con l’Apice che può ancora qualificarsi per la finale. La gara si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le squadre che hanno mostrato intensità e determinazione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Passaggio del turno ancora alla portata per l’Apice che nella semifinale di andata dei play off Nazionali di Eccellenza è stato battuto 3-1 dalla corazzata Taranto a Massafra, sede delle gare interne dei pugliesi vista l’indisponibilità dello Jacovone che è oggetto di un totale restyling. Meglio la squadra di mister Cioffi in avvio di gara con i campani che sfiorano prima il vantaggio e lo trovano al 12’ con un destro di Pesce che sorprende l’incerto Mastrangelo. L’Apice, poi, continua a tenere botta nonostante la reazione del Taranto che va puntualmente a sbattere sull’ottima difesa degli ospiti. Gara in salita per i rossoblù che nel giro di poco prima della mezz’ora perdono prima Sansò e poi Konatè entrambi per infortunio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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TARANTO-APICE 3-1 ANDATA SEMIFINALE PLAY OFF ECCELLENZA 2025-26

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